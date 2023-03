Plusvalenze Juventus, 'Carta Covisoc': la Procura ricorre al Consiglio di Stato dopo la sentenza del Tar

Il Tar del Lazio aveva obbligato la Procura Federale a fornire la "carta Covisoc" agli avvocati della Juventus entro sette giorni, ma la FIGC ha deciso di ricorrere al Consiglio di Stato in seguito alla decisione del Tar poiché non intende consegnare questo documento dato che "non fa parte della documentazione acquisita nell’ambito del procedimento disciplinare". A Fabio Paratici e Andrea Agnelli viene quindi contestata la violazione della pregiudiziale sportiva, ovvero che il ricorso al giudice statale è possibile solo dopo aver esperito tutti i gradi di giustizia sportiva.

(Sky Sport)