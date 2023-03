Juventus, Allegri risponde a Mourinho sulla presenza in Europa League dei club scesi dalla Champions: "Forse voleva attaccare la UEFA"

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match contro l'Inter, valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Tra i vari temi trattati, il tecnico dei biaconeri si è soffermato anche sulla parole di José Mourinho, il quale si era lamentato della presenza in Europa League di alcune squadre scese dalla Champions ("Ci sono squadre che non meriterebbero di stare lì secondo il mio criterio. Una squadra che viene eliminata da una competizione deve andare a casa, ma capisco che le regole siano così. Se la competizione la vince una squadra che scende dalla Champions non ha significato per me, dovrebbe vincere l'Europa League una squadra che iniziato questa competizione dal primo giorno"). Queste la risposta di Allegri: "Questo è il format dell'UEFA, forse voleva attaccare loro".