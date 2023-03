Real Sociedad-Roma, MOURINHO: "Stanchi ma felici, gruppo spettacolare. Non c'è un buon sorteggio per noi. Purtroppo la Lazio non ha una terza competizione..." (FOTO e VIDEO)

La Roma si qualifica ai quarti di finale di Europa League, superando nel doppio confronto la Real Sociedad: dopo il 2-0 all'Olimpico, all'Anoeta finisce 0-0. Dopo la partita a San Sebastian il tecnico giallorosso, José Mourinho, è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A SKY SPORT

Grande spirito della Roma in una sfida non facile…

“La squadra di casa rischia tutto, fa quello che è possibile per cambiare la storia. Hanno fatto molto bene, stadio bello e tifoseria bellissima. I ragazzi hanno dato tutto, c'era l’ambizione iniziale di fare un gol. I primi 15 minuti è stato un dominio nostro, è impossibile che la palla di Dybala non sia entrata. Dopo abbiamo controllato cercando il contropiede, ogni minuto che passava eravamo più vicini ma non abbiamo mai smesso di cercare il gol, anche quando sono entrati El Shaarawy e Abraham. Complimenti i ragazzi, è una grande Europa League e abbiamo già eliminato due squadre forti. Ora siamo lì e ringrazio anche la gente che è venuta da Roma, erano tanti a soffrire”.

Quanto c’è del suo lavoro nella crescita in Europa?

“Il lavoro è dei ragazzi, io aiuto. Abbiamo alcune difficoltà, oggi Matic non ha potuto giocare, Gini viene da due gare di 90 minuti. Ora torniamo a Roma stanchi ma felici e orgogliosi di quello che i ragazzi hanno fatto".

Belotti e Pellegrini?

“Uno si è operato qualche giorno fa, l’altro ha messo 30 punti in testa. Gruppo spettacolare. Siamo un bel gruppo, non la squadra più forte al mondo ma un bel gruppo”.

Il sorteggio?

“Non mi interessa, ci sono squadre che non meriterebbero di stare lì secondo il mio criterio. Una squadra che viene eliminata da una competizione deve andare a casa, ma capisco che le regole siano così. Se la competizione la vince una squadra che scende dalla Champions non ha significato per me, dovrebbe vincere l'Europa League una squadra che iniziato questa competizione dal primo giorno. La Lazio non avrà una terza competizione europea, no? È così, purtroppo”.

MOURINHO A DAZN

Una Roma cattiva e solida, con attenzione e anche provando a tenere la palla davanti. Si può essere soddisfatti della prestazione al di là del passaggio del turno?

"Abbiamo iniziato la partita molto bene: con ambizione e coraggio di voler segnare. Ho detto ai giocatori che, anche se non segniamo, lo stadio e l'avversario devono capire che possiamo farlo. È molto difficile giocare 90' difendendo un risultato, per questo abbiamo cercato di iniziare forte e purtroppo non abbiamo segnato. Ma l'attenzione e la temperatura dello stadio si abbassavano ogni minuto che passava. I ragazzi hanno fatto una grande partita. Nel secondo tempo, al 60-65', avevamo bisogno di gente fresca, come El Shaarawy e Abraham, che possono aiutare a sostenere la loro pressione ma anche cercare di segnare. I ragazzi, come gruppo e squadra, hanno fatto un bel lavoro, è meritato il passaggio ai quarti. Abbiamo eliminato già due squadre, Salisburgo e Real Sociedad, i ragazzi stanno facendo bene".

È una partita che carica a livello mentale in vista del derby o avete speso troppe energie?

"Tutte e due. È vero che siamo felici, ma è vero che torniamo a casa stanchi, non c'è storia e nulla da nascondere".

Quando conta un buon sorteggio per continuare questo percorso?

"Buon sorteggio? Quale? Con la Juventus che scende dalla Champions, Arsenal o Sporting, Leverkusen... Il Manchester United che non è squadra di Europa League. Non c'è un buon sorteggio per noi, faremo il possibile e avremo un Olimpico pieno di nuovo. Anche così si fa crescere i ragazzi e la squadra, ma dire di dover fare di più del meglio possibile nei quarti è troppo. Abbiamo fatto molto bene fino ad adesso e al momento non voglio pensare al futuro".

MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA