Instagram, la Real Sociedad celebra Totti e Prieto. L'ex capitano giallorosso: "Sempre forza Roma" (FOTO)

Nella giornata di ieri la Real Sociedad ha celebrato sui propri social Francesco Totti e Xabi Prieto, leggende delle squadre che si affronterà quest'oggi alle ore 18:45 allo Stadio Olimpico nel match valido per l'andata degli ottavi di finale. "Da bambino non sognavo di fare il calciatore, sognavo di giocare nella squadra della nostra vita", lo splendido messaggio del club spagnolo, che esaltava la fedeltà di entrambi i calciatori. La risposta del capitano giallorosso non si è fatta attendere: "Sempre forza Roma", il commento ironico di Totti.