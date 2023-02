VIDEO - Cremonese-Roma, spunta il labiale del IV uomo Serra a Mourinho: "Vai a casa, ti stanno prendendo tutti per il c**o"

Dopo l'espulsione di Josè Mourinho per opera dell'arbitro Piccinini, dopo l'acceso diverbio tra il portoghese e il IV Uomo Serra, spunta il labiale delle parole che l'assistente avrebbe rivolto al tecnico giallorosso: "Ti stanno prendendo tutti per il culo. Vai a casa, vai a casa". Nel post partita Mourinho ha raccontato la sua versione dei fatti, non escludendo le vie legali: "Sono emotivo, ma non pazzo. Per avere una reazione del genere vuol dire che è successo qualcosa. Bisogna capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale perché l’arbitro mi ha espulso, ma è stato il IV uomo a dirglielo, il quale non ha avuto il coraggio di dirgli ciò che mi ha detto e come mi ha trattato."