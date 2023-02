Dopo la sconfitta per 3-4 contro il Bari, il futuro di Daniele De Rossi sulla panchina della Spal era in bilico. La dirigenza si è presa 24 ore per valutare e oggi è arrivata la decisione definitiva. Secondo quanto riferito dal sito dell'esperto di calciomercato, l'ex centrocampista della Roma è stato confermato, infatti il presidente Tacopina ha piena fiducia in lui.

