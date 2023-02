Spal, De Rossi in bilico: la società si prende 24 ore per decidere il futuro del tecnico

Ore di riflessione in casa Spal. Il club di Ferrara ha incassato la seconda sconfitta consecutiva (3-4 contro il Bari) e si trova al diciassettesimo posto in classifica a quota 24 punti, a +2 dal Cosenza ultimo. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato, la dirigenza si è presa 24 ore per decidere il futuro di Daniele De Rossi, il quale aveva aspramente criticato in conferenza stampa l'operato della società sul mercato. L'ex centrocampista della Roma ha collezionato 3 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte nelle 16 partite da allenatore della Spal.

