Serie B, Spal-Bari 3-4: esordio con gol e assist per Nainggolan ma non basta...

Il ritorno in Italia di Radja Nainggolan è stato davvero pazzesco. L'ex centrocampista della Roma si è trasferito in questa sessione di calciomercato alla Spal, dove ha rincontrato il suo vecchio compagno di squadra Daniele De Rossi, attuale tecnico del club di Ferrara. Il 'Ninja' è partito dalla panchina nella sfida contro il Bari ed è entrato al minuto 51 con il punteggio di 0-2 per i pugliesi. Al 62' Nainggolan ha servito l'assist a Moncini per il gol del momentaneo 1-3 e all'81' ha messo a segno la rete del 2-4. La sua super prestazione però non è bastata, infatti la Spal non è riuscita a ribaltare il risultato e ha perso 3-4 contro il Bari.