Inter, Zanetti: "Mi dispiace per Zaniolo, ma andare via è la scelta migliore"

DAZN - Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, ha rilasciato un'intervista alla piattaforma streaming e si è soffermato su José Mourinho, suo ex allenatore, e su Nicolò Zaniolo. Il numero 22 infatti arrivò alla Roma proprio dal club nerazzurro nello scambio con Nainggolan. L'Inter guarda con particolare interesse il trasferimento del classe '99 al Galatasaray poiché incasserà il 15% della cessione. Queste le parole di Zanetti.

Su Mourinho.

"Mourinho vi sorprende? Lui riesce sempre a dare qualcosa di importante per i suoi ragazzi, li sprona, gli fa i compimenti. Tutto quello che fa è per il bene dei suoi ragazzi".

Su Zaniolo.

"Mi dispiace per Zaniolo, non va bene che un giocare come lui vada via dall'Italia. Sono scelte da rispettare, anche perché non conosco cosa sia successo a livello ambientale. Intorno a lui non c'è serenità. Penso che andarsene sia la scelta più giusta per lui e per la sua famiglia".