VIDEO - Mourinho: "Premier? Non voglio niente. Penso alla Roma, non al mio futuro"

Dopo le indiscrezioni circolate anche in mattinata sulla stampa inglese circa un suo futuro in Premier League, José Mourinho fa chiarezza in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Roma: "Non lo so. Qualche giornale inglese lo ha scritto e qualcuno di voi lo ha ripreso. Non ho capito molto bene perché qualcuno diceva che Mourinho vuole la Premier e altri che la Premier vuole Mourinho. José non vuole nulla e non ha mai voluto nulla, sono sempre stato tranquillo al mio posto. Quello che succede, succede. Voglio vivere giorno dopo giorno. Quando la società penserà che sia ora di parlare con me sul futuro, sono qui. Dormo praticamente qui ogni giorno, vado a casa pochissimo, sono sempre qui. Non sono a mio agio a parlare di queste cose con voi. Io sono qui e penso alla Roma, non penso al mio futuro".