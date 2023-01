Mourinho attacca Candela: "Qualcuno stipendiato dal club ha criticato Zaniolo". La replica: "Non volevo fare polemica"

José Mourinho attacca Vincent Candela nel postpartita di Roma-Genoa ai microfoni di Mediaset. Lo Special One infatti ha difeso Nicolò Zaniolo, fischiato da una parte dei tifosi al momento della sostituzione, e si è scagliato contro l'ex calciatore francese, il quale ha criticato il numero 22 giallorosso. Queste le parole di Mourinho: "L'unica cosa che mi è dispiaciuta è stato sentire qualche fischio a Zaniolo. Ma quando c'è una persona che prende uno stipendio dalla Roma e dopo davanti ai microfoni fa critica a un giocatore, apre la porta e le persone ascoltano gente che ha una storia nella Roma. La mia storia è piccola nel club, ma magari la gente mi ascolta. Per favore non fischiate i giocatori che danno tutto quello che hanno".

Nella giornata di oggi Candela ha parlato così di Zaniolo: "Mi aspetto di più dalla squadra e anche da Zaniolo. Ovvio che da lui mi aspetti più assist e gol. È stato male per due anni e non è facile tornare in grande forma. Ma se lui, Abraham, Pellegrini, Dybala e tutti gli altri insieme faranno bene, ci possiamo togliere delle soddisfazioni come abbiamo fatto l'anno scorso". Inoltre, invitato come opinionista nello studio di DAZN, Candela aveva criticato al termine di Milan-Roma la gioia dei calciatori giallorossi per il pareggio ottenuto in extremis: "Io sono romanista, ma mi dispiace quando sento queste cose. Non è la strada giusta per arrivare al massimo. La Roma ha giocato solo cinque minuti, il punto è importante ma non c'è niente da festeggiare. Questo mi piacerebbe trasmettere ai giocatori. Per cui mi dispiace quando sento che i giocatori sono contenti per il pareggio. La prossima volta dovrebbero giocare un po' di più".

Su Instagram l'ex calciatore ha condiviso alcune ore fa un post con un messaggio criptico: "Buongiorno. FORZA ROMA. Nessuno è perfetto".

Non si è fatta attendere la replica al portoghese da parte dello stesso ex calciatore francese, che sempre su Instagram ha condiviso una foto con le parole dello Special One. Mou attacca Candela: "Stipendiato dalla Roma ma con le sue critiche ha aperto le porte ai fischi per Zaniolo", è il testo che si legge all'interno dell'immagine. L'ex numero 32 giallorosso ha risposto così: "Buonasera a tutti. Questo post mi ha sorpreso, non credo e non penso che la gente ha fischiato Nicolò per le mie dichiarazioni. Mi dispiacerebbe tanto perché chi mi conosce sa… a volte, quando mi chiedono, posso dire la mia sulla Roma, però sempre con grande rispetto e amore per questa società, squadra, allenatore vincente e popolo Romanista. Non volevo fare polemica. Non mi appartiene. Un abbraccio a tutti e sempre forza Roma".