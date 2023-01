Candela: "Mi aspetto di più da Zaniolo. La Roma ha le qualità per lottare per un posto in Champions"

Vincent Candela, ex calciatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della presentazione della collezione Panini 2022/2023 presso la sede della Lega Serie A. Il francese si è soffermato sul rendimento della squadra giallorossa e sui singoli.

La rimonta della Roma sul Milan a San Siro?

"È importante un punto a San Siro contro la squadra che ha vinto lo scudetto, anche se per 80' il Milan ha un po' dominato. Un punto importante anche mentalmente. Il campionato è ancora lungo e mi aspetto ancora di più dai giallorossi. Ci sono le qualità per lottare per la Champions".

Come vedi Mourinho?

"Mourinho è uno degli allenatori più vincenti, quindi c'è tanto di lui in questa squadra. L'anno scorso vincendo la Conference ha fatto un passo importante per la Roma. Il campionato è ancora lungo, vediamo anche che succede in Coppa Italia. Mourinho fa uscire sempre il 200% dai giocatori".

Anche da Zaniolo?

"Dalla squadra, quindi anche da Zaniolo. Ovvio poi che da lui mi aspetto più assist e più gol. E' stato male per due anni e non è facile tornare in grande forma. Ma se lui, Abraham, Pellegrini, Dybala e tutti gli altri insieme faranno bene, ci possiamo togliere delle soddisfazioni come abbiamo fatto l'anno scorso".

Com'è la stagione fino a questo momento della Roma?

"La squadra non è stata fatta per vincere lo scudetto. Penso al Napoli o all'Inter che hanno rose più ampie, o al Milan l'anno scorso. Quindi sta lottando per l'obiettivo della società, che è la qualificazione in Champions".

Preoccupato che Mourinho possa cedere alla tentazione di qualche Nazionale?

"Diciamo che non fa parte dei miei pensieri...".