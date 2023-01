Gravina: "Scontri A1? Decisione severa, ma dobbiamo assicurare rispetto e dignità"

"La Supercoppa italiana di nuovo all'Olimpico o a San Siro in futuro? Sarebbe l'ideale. Il calcio dovrebbe avere risorse alternative a queste modalità (ossia giocare in Arabia Saudita), ma la tensione finanziaria porta a strade per aumentare il valore del prodotto. Purtroppo il calcio, per valorizzare la propria dimensione industriale, si lega a Paesi che garantiscono profitti. Questo vale per il Mondiale, per la Supercoppa e per altri eventi". Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine della presentazione delle nuove maglie dell'Italia targate Adidas, a Roma in via del Corso. "So che oggi a Riad su 58 mila spettatori solo 400 saranno italiani - prosegue Gravina -. Questo mi rattrista, ma è legato alla difficoltà economica del calcio italiano. L'auspicio è trovare un momento di equilibrio economico per coltivare il calcio sul nostro territorio".

Il presidente federale, inoltre, ha commentato anche gli scontri tra ultras della Roma e del Napoli sull'A1 e la conseguente decisione del Viminale di vietare per due mesi le trasferte ad entrambe le tifoserie: "La soluzione è individuare i colpevoli singolarmente ma fin quando non sarà possibile credo che l’unica soluzione sia quella di rispettare la decisione del Ministero. Capisco sia severa perché punisce in maniera collettiva però noi dobbiamo assicurare rispetto e dignità. Quello che è successo grida vendetta ed è stato uno spot orribile".