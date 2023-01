FOTO - Trigoria, altro striscione contro Zaniolo: "Via codardi e approfittatori, sostegno solo per chi rispetta i nostri colori"

Dopo gli striscioni affissi nella notte contro Zaniolo, in serata è apparso a Trigoria un altro striscione, firmato 'Gruppo Roma', che sembra un chiaro messaggio ancora una volta al classe '99: "Via da Trigoria uomini di poco conto, codardi e approfittatori. Sostegno incondizionato solo per chi rispetta i nostri colori". Qualche ora fa la mamma di Zaniolo, Francesca Costa, aveva definito su Instagram eccessivi gli insulto d'odio verso il calciatore.