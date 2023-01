FOTO - Striscione al Colosseo contro Zaniolo: “Traditore, m***a senza onore!”

Il caso Nicolò Zaniolo sembra destinato a continuare per molto tempo. In seguito alle vicende di mercato, che hanno visto il numero 22 essere accostato a svariati club a causa della sua volontà di lasciare la Roma, il rapporto con i tifosi appare ormai compromesso. Il calciatore è stato cercato dal Tottenham, ma soprattutto dal Milan e dal Bournemouth, che ha presentato un’offerta ufficiale per acquistare il classe ‘99, senza però riuscire a convincerlo. Nella notte è apparso uno striscione su un ponte davanti al Colosseo e la scritta lascia spazio a poche interpretazioni: “Zaniolo traditore, m***a senza onore!”.