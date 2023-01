Calciomercato Roma: Zaniolo si informa sul Bournemouth ma l'entourage smentisce

Se ieri la risposta di Nicolò Zaniolo all'offerta del Bournemouth, nonostante l'incontro tra il suo entourage e alcuni emissari del club inglese, era un no categorico, oggi la situazione potrebbe essere leggermente mutata. Dopo le parole del mister Josè Mourinho in conferenza stampa sulla situazione del 22 giallorosso, il calciatore, secondo quanto riportato dall'emittente televisiva si starebbe informando sul Bournemouth e ci sarebbe una riflessione in corso che darà risposte nelle prossime ore o nei prossimi giorni.

(Sky Sport)

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione non ci sarebbe nessun tipo di cambiamento rispetto alla posizione assunta ieri dal calciatore e resa nota alla società.

LR24