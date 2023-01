FOTO - Striscione dei tifosi della Roma contro quelli del Napoli: "Sono anni che gridi vendetta, ma neanche 50 vs 300... Lascia perde damme retta"

La tensione tra i tifosi della Roma e quelli del Napoli è sempre più alta. La rivalità si è riaccesa in seguito agli scontri verificatisi domenica scorsa sulla A1 nell’area di sosta Badia al Pino. Nella notte un gruppo di ultras giallorossi hanno esposto uno striscione (in zona Tuscolana) rivolto ai partenopei: "Sono anni che gridi vendetta, ma neanche 50 vs 300... Lascia perde damme retta".

Nel 2014 i tifosi del Napoli avevano minacciato quelli della Roma in seguito alla morte di Ciro Esposito: "Ogni parola è vana. Se occasione ci sarà non avremo pietà". Dopo nove anni i supporter giallorossi hanno risposto con uno striscione: "Se occasione ci sarà.. embè tutto qua?". La Digos ha rimosso la scritta ed è al lavoro per individuare i responsabili.



