FOTO - Roma in viaggio verso Napoli: Zalewski legge in treno un manuale di giurisprudenza

La Roma affronterà domani sera il Napoli nel big match valido per la ventesima giornata di Serie A ed è attualmente in viaggio verso la Campania. Tra i calciatori in partenza dalla Stazione Termini c'era anche Nicola Zalewski, il quale ha trascorso parte del tragitto in treno leggendo un manuale di diritto pubblico dell'economia, probabilmente per i suoi studi universitari.