FOTO - Le prime immagini di Llorente in giallorosso. Indosserà la maglia numero 14

José Mourinho accoglie un rinforzo in difesa: si tratta di Diego Llorente, che arriva dal Leeds in prestito con diritto di riscatto. Il difensore spagnolo indosserà la maglia numero 14 e si è immerso già nell'avventura giallorossa a Trigoria: dall’Archivio Storico del club fino agli spogliatoi. Le prime immagini di Llorente in giallorosso: