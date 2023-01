FOTO - Lazio, striscione ironico dei tifosi biancocelesti: "Rispetto per Zaniolo"

Dopo gli striscioni esposti nelle scorse ore dai tifosi della Roma contro Nicolò Zaniolo, in supporto del classe '99 giallorosso sono arrivati addirittura i tifosi della Lazio. Nella giornata di oggi, infatti, è apparso uno striscione firmato dagli ultras biancocelesti a supporto del 22 della Roma. "Rispetto per Zaniolo", si legge nello striscione esposto in città prima del match tra Lazio e Fiorentina.