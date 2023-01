Adidas, maglia 'Away' 2023/24: sarà bianca, con richiami all'antica Roma e la lupa come stemma (FOTO)

Continuano ad arrivare indiscrezioni circa le maglie che dalla prossima stagione l'Adidas firmerà per la Roma. Dopo quelle sulla 'rossa', che avrà il lupetto di Gratton, e la terza di colore nero, oggi il sito specializzato si concentra sulla maglia 'Away', quella da trasferta.

Che sarà di colore bianco sporco, con un ricamo che rende onore agli stili dell'antica Roma. Non c'è ancora certezza su quale sarà il disegno scelto, con il sito che propone tre alternative secondo la propria fantasia (tra cui quello in foto). In più, a differenza della rossa, questa avrà sul petto il logo classico del club giallorosso, con la lupa capitolina, mentre Adidas si firmerà in nero sul lato opposto.

(footyheadlines.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE