VIDEO - Il destro di Totti finisce in tribuna...sul telefono della moglie di Del Piero

Per la Fifa Legends Cup, ieri Francesco Totti è sceso in campo in Qatar insieme ad altre leggende del calcio italiano come Alessandro Del Piero. Il destro dell'ex numero 10 della Roma è ancora pericoloso, anche per chi si posiziona dietro la porta nelle rare, rarissime, volte in cui Totti non riesce a centrare il bersaglio. Ne sa qualcosa Sonia Amoruso, moglie di Del Piero, che mentre riprendeva un momento della sfida si è vista colpire dal pallone scagliato proprio dal capitano.