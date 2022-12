VIDEO - Legends Cup, siparietto Materazzi-Totti. L'ex numero 10: "Non ho mai fatto stretching, ma oggi sì. Pensa come sto male..."

In Qatar, a Doha, si sta disputando la FIFA Legends Cup. A partire dalla giornata di oggi le leggende si sfideranno in un mini torneo di calcio a sei e tra i vari protagonisti c'è anche Francesco Totti, ex numero 10 della Roma. Il Capitano fa parte della squadra "Europa", in cui ci sono altri calciatori come Del Piero e Materazzi. Proprio l'ex difensore ha pubblicato su Instagram un divertente siparietto con proprio con la bandiera della Roma: "Hai fatto stretching?", la domanda di Materazzi. La risposta dell'ex giallorosso è tutta da ridere: "Non l’ho mai fatto in vita mia, nemmeno prima della finale del Mondiale del 2006. Oggi invece sì, pensa come sto male…”.

