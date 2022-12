VIDEO - 'AS Roma 2022 Awards': la coreografia allo Stadio Olimpico contro il Leicester votata come la migliore dell'anno

Ora è ufficiale: i tifosi della Roma hanno votato come migliore coreografia dell'anno quella sfoggiata durante il match con il Leicester, valido per la semifinale di ritorno della Conference League. Lo Stadio Olimpico, ovviamente sold out per una sfida così importante, si colorò di giallorosso e per accogliere i propri beniamini la Curva Sud decise di esporre uno striscione in latino: "In Britannia cuncti nomen Romanorum horrebant" ("In Britannia tutti temevano il nome dei romani").

La partita terminò 1-0 per gli uomini di José Mourinho grazie al colpo di testa di Tammy Abraham e la Roma ottenne così l'accesso alla finale.