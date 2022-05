La Roma chiama, il tifo risponde presente. L'Olimpico, che registra il tutto esaurito, è il teatro della sfida contro il Leicester valida per il ritorno della semifinale di Conference League. "In Britannia cuncti nomen Romanorum horrebant" ("In Britannia tutti temevano il nome di Roma"), lo striscione in latino esposto dalla Curva Sud.

"Credere, combattere, vincere" è un altro striscione apparso all'Olimpico.