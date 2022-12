FOTO - Tutta la squadra come Matic: allenamento coi calzettoni da gara

Nella seduta d'allenamento mattutina, Nemanja Matic ha contagiato il resto della squadra. Dal suo arrivo in giallorosso la scorsa estate, infatti, il centrocampista ex Manchester United aveva mostrato la sua abitudine nell'allenarsi con dei calzettoni da gara, quindi alti fino al ginocchio con parastinchi annessi, invece dei classici, più corti, che si vedono utilizzare in allenamento.

Oggi, al secondo giorno di ripresa delle attività, le immagini da Trigoria mostrano tutti i giocatori con calzettoni "alla Matic" come sottolineato anche sui social dal club.