Come prevenire le truffe online: tutte le misure di sicurezza online

Le truffe colpiscono, online, persone di ogni età, estrazione e livello di reddito in tutta Italia. Non esiste, infatti, un gruppo di persone che ha maggiori possibilità di essere vittima di truffa, tutti noi possiamo essere truffati. Vediamo come proteggerci.

Le truffe online hanno successo perché sono molto simili a situazioni vere che è possibile trovare in rete e colgono nel segno quando meno siamo preparati. I truffatori sono sempre più furbi e sfruttano servizi, nuovi prodotti e nuove tecnologie per creare storie credibili e convincerci a dare denaro o dati personali. Può capitare in molti campi: una mail di un istituto di credito, il nostro sito di shopping preferito o attraverso il gioco d’azzardo online. Ci sono, però, tanti consigli contro le truffe online che possono fare al caso nostro. Vediamone qualcuno.

Come possiamo proteggerci?

La truffa può arrivare dappertutto, questo lo abbiamo capito. Può capitare sia tramite cellulare che per posta, via mail, di persona o su un sito di social network. Cerchiamo, quindi, di stare sempre attenti e di pensare che se ci sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Dobbiamo imparare, prima di tutto, a conoscere con chi si ha a che fare. Se abbiamo conosciuto una persona online o non siamo sicuri della legittimità di un’azienda, prendiamoci del tempo per fare qualche ricerca in più. Facciamo sempre una ricerca per immagini su Google o cerchiamo su internet informazioni.

Se un messaggio che riceviamo da un amico sembra insolito, contattiamo il nostro amico per verificare, prima di cliccare, se sia stato proprio lui a inviarlo. Non apriamo, quindi, messaggi sospetti, finestre pop-up, non clicchiamo su link o allegati di mail, anzi cancelliamoli. Se non siamo sicuri, verifichiamo l’identità del contatto attraverso una ricerca online o l’elenco telefonico e, soprattutto, non usiamo i dati di contatto forniti nel messaggio che ci hanno inviato.

Proteggiamo i dati personali e usiamo password che funzionino

Non rispondiamo, poi, a telefonate che ci chiedono l’accesso remoto al computer. Non installiamo aggiornamenti gratuiti sospetti (di solito sono virus) e teniamo al sicuro i nostri dati personali. Distruggiamo le bollette, conserviamo password e numeri di pin in luoghi sicuri, facciamo molta attenzione alle informazioni che condividiamo sui social. I truffatori possono usare, infatti, informazioni e foto per colpirci. Teniamo anche protetti computer e smartphone. Utilizziamo password intelligenti (niente date di nascita o nomi di figli ad esempio), aggiorniamo i software di sicurezza e facciamo sempre il backup dei contenuti.

Proteggiamo la nostra rete wi-fi con una password e non ci attacchiamo a hotspot wi-fi o computer pubblici per accedere all’online banking o fornire dati personali. Facciamo attenzione, sempre, alle richieste di denaro, non forniamo i dati della carta di credito, dettagli di conti online e diffidiamo da offerte di acquisti online troppo vantaggiose. In tutti questi casi, comunque, se dovessimo vedere qualcosa di davvero sospetto contattiamo la Polizia Postale che aprirà una segnalazione in caso di truffa telematica e farà tutti i controlli del caso. Nell’eventualità ci si trovi davanti a un reato si dovrà, poi, denunciare in un ufficio di zona e attendere gli sviluppi dell’indagine.