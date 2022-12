Aia: si è dimesso il presidente Trentalange

Alfredo Trentalange non è più presidente dell'Associazione Italiana Arbitri: lo annuncia con una breve nota ufficiale l'Aia. "Alfredo Trentalange ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri - si legge -. Questa sera, alle ore 21, i Componenti del Comitato Nazionale dell'AIA incontreranno in videocall i Presidenti delle rispettive macro regioni per spiegare le ragioni di questa scelta".

Nei giorni scorsi Trentalange era entrato nel mirino della Procura federale nell'ambito del caso D’Onofrio.

(aia-figc.it)

