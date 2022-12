Il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, è intervenuto durante la trasmissione “Un giorno da pecora” ed ha detto la sua anche sull’attuale allenatore della Roma, Josè Mourinho. Queste le sue parole: “Se mi piace Mourinho e se è un sopravvalutato? No non è sopravvalutato. Lui è un personaggio che ha qualità tecniche e di comunicazione. Si sta meritando la ribalta non solo con le vittorie ma anche con le sconfitte”

(Rai Radio 1)