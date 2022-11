Silenzio sul caso Karsdorp: possibile dialogo per trovare una soluzione senza ricorrere alle vie legali

Mentre la Roma è in tournée in Giappone, tiene banco la vicenda Rick Karsdorp. Il terzino, dopo le dichiarazioni di Mourinho post Sassuolo in riferimento ad un "atteggiamento non professionale", non aveva presto parte alla sfida col Torino ed era tornato in Olanda con la famiglia, poi non si è presentato alla ripresa degli allenamenti a Trigoria per poi mandare un certificato alla società per problemi psicologici. Ieri, come rivelato, l'olandese è tornato a Roma.

Sia da parte del club giallorosso sia da parte del giocatore prevale il silenzio sulla questione ed è presumibile che la società, venuta a sapere del rientro nella capitale di Karsdorp, stia parlando con il ragazzo e con il suo entourage per trovare una soluzione senza ricorrere alle vie legali.

LR24