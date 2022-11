E oggi si gioca: giallorossi in campo con il Nagoya

La Roma torna in campo in un’amichevole contro il Nagoya. Il tour in Giappone ha l’obiettivo di avvicinare i tifosi orientali al club, diffondere il marchio e stringere rapporti con gli sponsor (Toyota). Nelle prove tattiche alla vigilia, il centrocampo era composto da Matic e Bove. Resterà la difesa a tre (probabilmente composta da Ibañez, Kumbulla e Keramitsis) perché Mourinho non reputa i suoi esterni adatti a una linea a quattro. Ai lati dovrebbero partire Missori a destra ed El Shaarawy a sinistra. Il reparto offensivo provato alla vigilia era composto da Tahirovic (che si gioca il posto con Volpato), Abraham e Zaniolo. A Solbakken, intanto, lo Special One ha consegnato un programma personalizzato da seguire e lui vuole farsi trovare pronto già per il ritiro in Portogallo (metà dicembre). Non è escluso, infatti, che possa partire e allenarsi con la squadra nonostante il contratto con la Roma cominci il primo gennaio. Il Bodo/Glimt potrebbe dargli il via libera se lui rinuncerà ad alcuni compensi che dovrebbe percepire.

(Il Messaggero)