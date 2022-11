Cristante: per il centrocampista oltre un mese di lavoro individuale dopo l'intervento

Ieri Bryan Cristante è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di osteosintesi a seguito della frattura dello scafoide del polso sinistro. Secondo le informazioni del giornalista del "Corriere dello Sport" Jacopo Aliprandi, il centrocampista giallorosso dovrà lavorare a livello individuale per oltre un mese a seguito dell'operazione. La Roma, dopo la pausa per il Mondiale, tornerà in campo il 4 gennaio contro il Bologna in campionato.

Inoltre, domenica pomeriggio sono previsti accertamenti per Andrea Belotti dopo il fastidio al flessore destro avvertito in occasione della sfida contro il Torino.