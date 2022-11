Belotti, la crisi continua. Adesso il problema al flessore

Roma-Torino per Andrea Belotti è stata una partita incubo. Di certo in questi giorni sta provando a metabolizzare la delusione per aver sbagliato il penalty che aveva chiesto a Dybala di battere contro la sua ex squadra. (...) Oltre al danno contro il Torino è arrivata anche la beffa. Perché Belotti ha avvertito un problema al flessore della coscia destra durante gli ultimi minuti della partita: il centravanti è stato visitato nella pancia dell’Olimpico dallo staff medico che gli ha dato appuntamento a domenica pomeriggio per nuovi controlli e, se dovesse essere necessario, ulteriori accertamenti strumentali. (...) Il momento di svolta nella sua storia con la Roma non è ancora arrivato e questo inevitabilmente porterà anche la Roma a porsi qualche domanda sul suo futuro. Non in questo momento, ma nel corso della stagione, quindi se la crisi del giocatore dovesse continuare anche dopo la sosta, anche dopo il giro di boa del campionato. (...)

(corsport)