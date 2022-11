AS Roma: ieri all'Olimpico inaugurata la nuova sala hospitality "Club 1927"

Ieri in occasione di Roma-Ludogorets di Europa League allo Stadio Olimpico è stata inaugurata la nuova sala hospitality "Club 1927" dal Ceo giallorosso Pietro Berardi e dall'ad di Sport e Salute Vito Cozzoli. La nota del club:

Nasce "Club 1927"! La nuova sala hospitality è stata inaugurata giovedì 3 prima di Roma-Ludogorets dal CEO dell'AS Roma Pietro Berardi e dall'Amministratore Delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli.

"Club 1927" è caratterizzata da un design elegante e moderno, sottolineato da pareti a LED che esaltano i colori della nostra Società. Gli ospiti della serata hanno potuto godere di un’esperienza Premium a 360°: finger food experience, DJ set e degustazioni di vini di alta qualità.

Questa nuova area dello Stadio OIimpico è infatti figlia di una proficua collaborazione tra AS Roma e Sport e Salute.

Con "Club 1927" si allarga così l’offerta per i Partner, con l'obiettivo di far vivere un’esperienza incredibile all’interno di una location moderna dotata di tutti i comfort, dando loro la possibilità di sviluppare il proprio networking in un ambiente all’avanguardia, coinvolgente e ricco di passione.

Se vuoi far vivere anche alla tua azienda queste emozioni e vuoi sviluppare il tuo newtorking, visita la pagina “Membership Business Club”!

(asroma.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE