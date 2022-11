Roma-Ludogorets: inaugurata la nuova sala Hospitality ‘Club 1927’, presente anche il Ceo Berardi (FOTO)

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Ludogorets, ultima giornata della fase a gironi di Europa League e decisiva per conquistare il secondo posto e accedere ai playoff della competizione. In occasione della partita, prima del fischio d'inizio, è stata inaugurata la nuova sala Hospitality ‘Club 1927’: presenti il Ceo del club Pietro Berardi e l'amministratore delegato di Sport e Salute Vito Cozzoli.

