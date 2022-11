Anversa, addio a Nainggolan: "Pronti a cederlo: non sarà reintegrato"

La storia tra Radja Nainggolan e l'Anversa è terminata. Ad annunciarlo con un comunicato ufficiale è il club belga che scrive: "Stasera c'è stato un colloquio tra Radja Nainggolan e la dirigenza del club. In vista della pausa per i Mondiali, si è reso necessario sedersi intorno a un tavolo. È stato deciso di non includere nuovamente Radja nella prima squadra. Il club collaborerà per un eventuale trasferimento. L'Anversa non comunicherà ulteriormente su questo argomento ed è concentrato solo sulla preparazione del girone di ritorno". Nainggolan era stato sospeso a metà ottobre per aver fumato in panchina.

