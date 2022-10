Spal, De Rossi: "Un abbraccio alla famiglia Valdiserri. Sono sconvolto da questa tragedia"

Daniele De Rossi, tecnico della Spal, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita con il Cosenza, vinta per 5-0. Per l'ex calciatore della Roma è la prima vittoria da allenatore in carriera. Il tecnico, oltre a rispondere alle domande dei giornalisti, ha voluto esprimere un messaggio di vicinanza nei confronti di Paola Di Caro e Luca Valdiserri, i due giornalisti che hanno perso il figlio alcuni giorni fa in un incidente stradale a Roma: "Nei miei 20 anni alla Roma ho convissuto con tante persone: presidenti, magazzinieri, giornalisti, persone che stavano con noi 24 ore al giorno. Il mio pensiero e il mio abbraccio vanno a Luca Valdisseri, a Paola di Caro e ad Andrea di Caro, zio di Francesco, questa tragedia mi ha sconvolto e gli sono molto vicino.”