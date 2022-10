Serie B, Spal-Cosenza 5-0: prima vittoria da allenatore per De Rossi

Prima vittoria per Daniele De Rossi da allenatore: allo Stadio Paolo Mazza, nella 10a giornata di campionato, la Spal supera il Cosenza per 5-0. Dunque, dopo il pareggio all'esordio da tecnico contro il Cittadella e la sconfitta in Coppa Italia per mano del Genoa, arriva anche la prima gioia per l'ex capitano romanista. A segno Moncini, Dickmann, Maistro e Peda, oltre all'autogol di Panico.