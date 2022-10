Gran Galà Aic, Cozzoli (pres. Sport e Salute): "Roma e Lazio si trovano bene all'Olimpico. Vogliamo mettere a loro disposizione il manto erboso migliore"

Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la cerimonia del Gran Galà del calcio, soffermandosi sulle critiche riguardanti il terreno di gioco dello Stadio Olimpico. Sia Sarri sia Mourinho si sono lamentati anche al termine delle partite di questa giornata di Serie A delle condizioni del manto erboso. Queste le parole di Cozzoli: "Stamattina il mister Sarri, che io ringrazio, ha confermato che non lascia lo stadio Olimpico perché, sia la Roma che la Lazio, si trovano bene a giocare in uno degli stadi più belli d'Italia e noi di Sport e Salute, che siamo i proprietari, ne siamo molto fieri. Mettiamo in condizione le squadre di giocare sul miglior manto erboso possibile. Sport e Salute investe sullo stadio, lo industrialmente attraverso il tour dello stadio insieme a Roma, Lazio e FIGC, ma ovviamente mettiamo in condizione i club di avere un manto erboso adeguato anche per le loro performance. Giocando ogni 3 giorni il manto erboso è sotto stress. La riunione tecnica di stamattina, a cui erano presenti anche Tare e Milinkovic-Savic, ha prodotto dei risultati anche nell'immediato. Sono certo che nel medio-lungo periodo porteranno dei risultati importanti. Non è stata la prima volta, c'è un percorso continuo con Roma e Lazio affinché lo stadio sia veramente casa loro e possano esprimere le migliori capacità nel manto erboso".