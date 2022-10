Lazio, Sarri: "Impossibile giocare all'Olimpico. Se il terreno è questo, va preso un altro allenatore"

Al termine della gara disputata contro l'Udinese, valida per la 10a giornata di campionato e terminata 0-0, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, che nel corso della sfida ha perso per infortunio Ciro Immobile, ha parlato anche delle condizioni del terreno di gioco dello Stadio Olimpico. "Avevamo preparato una serie di uscite da dietro, poi abbiamo abolito tutto. Uscire a palla veloce era come innescare una bomba tra i piedi. Impossibile giocare. Non so cosa abbia intenzione da fare il presidente, ma se il terreno è questo va preso un altro allenatore, io con questo terreno non so giocare. Altrimenti andiamo noi a giocare su un altro campo - le dichiarazioni del tecnico biancoceleste -. Non sono nervoso, è una constatazione. Faccio giocare le squadre con 700 passaggi, se il terreno è questo allora non sono l'allenatore ideale".

(Dazn)

Sarri è poi intervenuto in conferenza stampa ed ha commentato l'infortunio di Ciro Immobile:

Quanto ha pesato l’uscita di Immobile? Serve un centravanti di riserva?

“Avere un vice Immobile che abbia i suoi numeri è difficile, ce ne sono 3-4 in Europa come lui. Quando ti viene a mancare uno così, è chiaro che un minimo di ripercussione c’è sempre. Per noi è un’assenza pesante. Il mercato è fatto dalle richieste dell’allenatore, dal budget economico e da altre circostanze. Se lo faccio io il mercato, penso di spendere un miliardo…”

È una visione pessimista dire che Immobile tornerà nel 2023?

“Penso di sì, aspettiamo, può essere un infortunio di dimensioni più ridotte. Fino a quando non c’è l’esame strumentale è difficile farsi un’idea”.