FOTO - Coppa Italia, Genoa-Spal: splendido abbraccio nel prepartita tra De Rossi e Strootman

Nel prepartita di Genoa-Spal, match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, è andato in scena una splendido abbraccio a tinte giallorosse. Poco prima del fischio d'inizio, infatti, si sono rincontrate due vecchie conoscenze della Roma, ovvero Daniele De Rossi (attuale allenatore della Spal) e Kevin Strootman (calciatore del Genoa). I due sono stati compagni di reparto per molti anni e hanno disputato assieme ben 94 partite.