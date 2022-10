European Golden Boy 2022: via alla votazione finale. Zalewski tra i 20 candidati finali

Nicola Zalewski ha superato tutte le selezioni che progressivamente hanno fatto scendere da 100 ai 20 finali, le nomination per l''European Golden Boy 2022'. In lizza con l'esterno classe 2002 della Roma altri tra i migliori talenti europei come Bellingham del Borussia Dortmund, Camavinga del Real Madrid, Ansu Fati e Pedri del Barcellona o Musiala del Bayern Monaco. Qui sotto il link per la votazione scattata oggi:

