European Golden Boy 2022: Zalewski nella lista dei 20 candidati finali

La lista dei finalisti candidati al titolo di "European Golden Boy 2022" è stata pubblicata venerdì su Tuttosport: dei 100 giocatori iniziali ne sono rimasti 20, tra i quali la giuria composta da 50 giornalisti internazionali sceglierà il vincitore assoluto.

Nella lista dei 20 giocatori sono rappresentate 10 Nazioni, con l'Italia grande protagonista con ben 4 candidati: Wilfried Gnonto (Leeds), Fabio Miretti (Juventus), Giorgio Scalvini (Atalanta) e Destiny Udogie (Udinese), a cui si aggiunge Nicola Zalewski (Roma), nazionale polacco, nato e cresciuto in Italia.

Sono 4 i candidati anche per la Spagna, davanti a Germania, Portogallo, Inghilterra e Francia (2) e a Polonia, Croazia, Olanda e Slovenia (1). Il campionato che conta più calciatori è la Bundesliga (6), davanti alla Liga (5) e alla Serie A (4). Il Barcellona si conferma un club d'eccellenza nella formazione dei giovani talenti: tra i 20 finalisti i blaugrana dominano con 3 giocatori presenti nella rosa attuale (Gavi, Pedri e Ansu Fati) e uno in prestito al Valencia (Nico). Lista finale anche per la grande novità della stagione, la Golden Girl Under 21 europea, che sarà eletta da una giuria specializzata di Tuttosport, un nuovo trofeo che si aggiunge a quelli consegnati al Golden Boy italiano Under 21, alla Golden Girl italiana Under 21 e al Golden Player, maschile e femminile (www.europeangoldenboy.com/premiati-2021).