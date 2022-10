Anversa, van Bommel: "Non ho pensato di reinserire Nainggolan in gruppo"

Mark van Bommel, allenatore dell'Anversa, ha parlato in conferenza stampa della situazione di Radja Nainggolan. L'ex centrocampista della Roma si trova attualmente fuori rosa in seguito a uno spiacevole episodio accaduto prima dell'inizio della sfida contro lo Standard Liegi: il 'Ninja' venne pizzicato dalle telecamere mentre fumava in panchina e il club belga decise di escluderlo dalla rosa a tempo indeterminato. Queste le parole di van Bommel: "Non ho pensato di reinserirlo in rosa, non è questione di settimane, gare o altro. Ne abbiamo discusso insieme e Radja sa cosa ci aspettiamo da lui. È stata una decisione molto difficile. Anche perché io stesso ho giocato a calcio e so come si sente il giocatore". Intanto Nainggolan si sta allenando con la squadra B.