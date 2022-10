Ag. Celik: "Tornerà in campo tra 3/4 settimane"

ROMAPRESS.NET - L'agente di Mehmet Zeki Celik, Fazil Özdemir, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni al sito e si è concentrato sulle condizioni del suo assistito. Il terzino turco è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante Roma-Betis al minuto 5 a causa di un infortunio al ginocchio. Il venticinquenne si è scontrato con Mancini e ha avuto la peggio. Nella giornata di oggi ha svolto gli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro. Queste le parole del suo entourage: "Non ci sono lesioni ai legamenti, quindi è positivo per lui non avere grossi problemi. Tornerà tra 3-4 settimane".

