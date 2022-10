Roma-Betis: infortunio al ginocchio per Celik, al suo posto Spinazzola (FOTO)

La Roma perde Zeki Celik in avvio contro il Betis: all'Olimpico, nella sfida contro gli spagnoli valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League, il laterale turco chiede il cambio per un infortunio al ginocchio destro dopo uno scontro con Mancini nei primi minuti di gioco. Dopo l'ingresso dello staff medico giallorosso, Celik ha provato a continuare la gara ma al 5' è stato costretto a chiedere il cambio. Al suo posto è entrato Spinazzola, che si è posizionato a sinistra con Zalewski spostato sulla fascia destra.