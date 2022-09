VIDEO - Zaniolo versione tifoso: sale sul palco durante il concerto di Venditti e De Gregori e canta "Grazie Roma"

Serata particolare per Nicolò Zaniolo. L'attaccante della Roma, non convocato da Mourinho nelle ultime giornate di campionato in seguito alla lussazione della spalla sinistra subita nel match contro la Cremonese, era presente al concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori all'Auditorium Parco della Musica a Roma. A sorpresa, al termine dell'evento, il calciatore è salito sul palco e ha intonato la canzone "Grazie Roma" (scritta dallo stesso Venditti) insieme ai due cantanti.