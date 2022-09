VIDEO - Camara: "Un orgoglio lavorare con Mou, è tra i migliori della storia"

Tema José Mourinho: Mady Camara nella conferenza stampa di presentazione ha parlato anche del tecnico giallorosso. "È motivo di grande orgoglio essere al servizio di uno dei migliori allenatori della storia del calcio, se non il più grande di tutti - le dichiarazioni del centrocampista arrivato nella finestra estiva dall'Olympiakos -. Qui per sfruttare questa occasione, imparare e crescere. È una bella occasione, l'importante è mettersi a disposizione, lavorare e non porsi mai limiti".