Conferenza stampa, a breve le parole di Camara

Gli scampoli finali di gara con Udinese, Ludogorets ed Empoli, prima della mezz'ora, recupero incluso, di ieri contro l'HJK Helsinki: oggi Mady Camara, ultimo arrivo nel calciomercato estivo della Roma, si presenta in conferenza stampa. A breve tutto l'intervento in diretta del centrocampista arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Olympiakos.