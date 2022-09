VIDEO - Camara: "Qui con umiltà, voglio restare a lungo. Giocavo alla PlayStation con i giocatori della Roma..."

"Voglio restare a lungo": è l'obiettivo di Mady Camara dichiarato in conferenza stampa. Il centrocampista, arrivato nella finestra estiva dall'Olympiakos, ha parlato anche dei compagni di reparto: "Sono arrivato qui con l’obiettivo di restare a lungo, sarebbe il mio sogno e il mio intento, cercherò di lavorare per questo. Condividere lo spogliatoio con campioni del calibro di Matic, Cristante, Pellegrini, Wijnaldum e lo stesso Bove, giocatori con i quali spesso giocavo alla Playstation e adesso mi alleno con loro, è un motivo di grande orgoglio. Come ho già detto, c’è massima umiltà da parte mia e voglia di mettermi a disposizione, ascoltare e aiutare il club a raggiungere gli obiettivi".